Survivor'dan bir anda ayrılmıştı! Turabi Çamkıran ayrılır ayrılmaz soluğu Instagram'da aldı "Boyu devrilesice..."

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All-Star kadrosunda da yer aldı ancak macerası uzun soluklu olmadı. Sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Çamkıran'ın vedası herkesi şoke ederken, yarışmadan çıkar çıkmaz bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte haberin detayları...
Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi'nin ayrılık kararı herkesi şoke etti. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.
Acun Ilıcalı açıklamasında; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil" dedi.
Turabi ise adadan ayrılır ayrılmaz paylaşım yaptı.