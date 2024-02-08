Survivor'dan bir anda ayrılmıştı! Turabi Çamkıran ayrılır ayrılmaz soluğu Instagram'da aldı "Boyu devrilesice..."

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All-Star kadrosunda da yer aldı ancak macerası uzun soluklu olmadı. Sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Çamkıran'ın vedası herkesi şoke ederken, yarışmadan çıkar çıkmaz bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte haberin detayları...