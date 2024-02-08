Pınar Altuğ doğum gününde merhum annesini andı! Duygu yüklü paylaşımına yorum yağdı! “Çok güzel ve zarifmiş...”

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez duygu yüklü bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Altuğ, 27 Ocak 1999 tarihinde vefat eden annesi Selma Altuğ'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı binlerce beğeni alırken ünlü oyuncunun annesiyle benzerliği dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, özellikle Instagram paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Altuğ son olarak duygu yüklü bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Altuğ, 27 Ocak 1999 tarihinde vefat eden annesi Selma Altuğ'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.