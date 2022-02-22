Survivor'da Yasin'in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Önceki akşam Hikmet Tuğsuz'la ada konseyinde yaka paça kavga eden Yasin Obuz sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Yasin Obuz'un sicili ise çok kabarık.
22.02.2022 09:26 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:46
Survivor All Star'ın önceki akşam yayınlanan bölümüne Yasin-Hikmet kavgası damgasını vurdu. Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi.