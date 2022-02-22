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Haberler Magazin Survivor'da Yasin'in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

Survivor'da Yasin'in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Önceki akşam Hikmet Tuğsuz'la ada konseyinde yaka paça kavga eden Yasin Obuz sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Yasin Obuz'un sicili ise çok kabarık.

22.02.2022 09:26 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:46
Survivor’da Yasin’in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.

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Survivor’da Yasin’in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

Survivor All Star'ın önceki akşam yayınlanan bölümüne Yasin-Hikmet kavgası damgasını vurdu. Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi.

Survivor’da Yasin’in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını söyledi. Yasin "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" dedi.

Survivor’da Yasin’in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

KONSEYDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu.

Survivor’da Yasin’in sicili çok kabarık! Çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu eşini dövdü! Ada konseyinde Hikmet kavgası damga vurdu!

Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.

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