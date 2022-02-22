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Haberler Magazin Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten... Haydar Dümen'in ölümü sonrası miras kavgası başladı. İddialara göre Haydar Dümen emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretti. Milyon TL değerindeki mülk ölümden sonra emlakçı üzerinde kalınca eş Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesine girdi. 92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen'in mirası bakın ne kadar...

22.02.2022 09:07 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:10
Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

MİRAS KAVGASI!

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

Haydar Dümen 92 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Haydar Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

Haydar Dümen'in 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler herkesi şoke etti. Dümen'in eşi Gül Dümen şimdi bu miras için harekete geçiyor.

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

Haydar Dümen soruları yanıtladığı gibi Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesinde de hastaları görüyordu. Haydar Dümen'in yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de var. Sabah'ın haberine göre Dümen'in mirasıyla ilgili iddia dikkat çekti. İşte o yazı...

Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

ŞOKE EDEN OLAY

"Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikâye o sırada başlıyor.

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