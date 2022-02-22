Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...

ŞOKE EDEN OLAY

"Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikâye o sırada başlıyor.