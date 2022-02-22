Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten...
Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı eşi Gül Dümen peşine düştü! Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in kayıp mirası dudak uçuklatan cinsten... Haydar Dümen'in ölümü sonrası miras kavgası başladı. İddialara göre Haydar Dümen emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretti. Milyon TL değerindeki mülk ölümden sonra emlakçı üzerinde kalınca eş Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesine girdi. 92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen'in mirası bakın ne kadar...
22.02.2022 09:07 - Son Güncelleme: 22.02.2022 09:10