Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın şaşkın anları! 4 saatlik yemeğin sonunda bomba aşk itirafı: ’Kalbimin kapılarını kapamadım’

Milliyet'in haberine göre; İngilizce dersleri almaya başladığını söyleyen oyuncu, "İngilizcem birazcık olsun diye böyle bir karar verdim. Öğrenememişim zamanında, nedenini bilmiyorum da şimdi işte öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu. Dizdar, "İngilizce bir proje olur mu ileride?" sorusuna, "Bilmiyorum, olur inşallah. Olmazsa da önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için istedim" cevabını verdi.