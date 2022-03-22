Survivor'da kaşla göz arasında aşk bombası! Batuhan ve o isim sevgili olmuşlar herkesi uyutmuşlar!
TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-star bu sezon aşıklardan geçilmiyor... Geçmiş sezonlara damga vuran yarışmacıların yer aldığı ve rekabetin her yeni bölümde biraz daha arttığı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. İddialı söylemleri ve başarılı performansıyla adım adım finala koşan Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan sonra bir başka Survivor yarışmacısıyla anılmaya başladı. İşte detaylar...
22.03.2022 09:32 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:33
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran Batuhan Karacakaya ilk olarak 2021 yılında Survivor'a katılmıştı.
Yarışmadan sonra adı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, aşk iddialarını yalanlamış ve "yarışmadaki herkes benim bacım" açıklamasında bulunmuştu.
tv100'ün haberine göre; Batuhan'ın Gönüllüler takımında mücadele Yağmur Banday'la Survivor'a katılmadan önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi.