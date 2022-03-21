Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla, Hande Erçel'in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi
Danla Bilic yeşil bikinisi ile sosyal medyanın dilinde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla yeşil bikinisine ödediği para ile gündeme bomba gibi düştü. Daha önce verdiği bir röportajda ''İyi ki estetik yaptırmışım'' diyen ve göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Hande Erçel'in de giydiği yeşil bikiniyle poz veren Danla Bilic bakın bu bikiniye kaç para ödedi.
21.03.2022 12:44 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:44
Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla, Hande Erçel'in de giydiği o bikiniye ödediği para ile gündemde...
3 BİN TL'LİK BİKİNİ
Elinde içeceği yeşil bikinisiyle selfie çeken Danla Bilic'in bikinisinin fiyatı sosyal medyada gündeme geldi. Bikininin 3 bin TL olduğunu öğrenenler ünlü fenomene yorum yağdırdı.
Göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.