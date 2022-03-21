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Haberler Magazin Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla, Hande Erçel'in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla, Hande Erçel'in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Danla Bilic yeşil bikinisi ile sosyal medyanın dilinde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla yeşil bikinisine ödediği para ile gündeme bomba gibi düştü. Daha önce verdiği bir röportajda ''İyi ki estetik yaptırmışım'' diyen ve göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Hande Erçel'in de giydiği yeşil bikiniyle poz veren Danla Bilic bakın bu bikiniye kaç para ödedi.

21.03.2022 12:44 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:44
Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! ’Göğüslerime silikon taktırdım’ diyen Danla, Hande Erçel’in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! 'Göğüslerime silikon taktırdım' diyen Danla, Hande Erçel'in de giydiği o bikiniye ödediği para ile gündemde...

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Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! ’Göğüslerime silikon taktırdım’ diyen Danla, Hande Erçel’in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Türkiye'deki soğuk havadan sıkıldı soluğu Miami'de aldı.

Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! ’Göğüslerime silikon taktırdım’ diyen Danla, Hande Erçel’in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Tatlinden fotoğraflar yayınlayan Bilic, son olarak Hande Erçel'in de giydiği yeşil bikiniyle poz verdi.

Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! ’Göğüslerime silikon taktırdım’ diyen Danla, Hande Erçel’in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

3 BİN TL'LİK BİKİNİ

Elinde içeceği yeşil bikinisiyle selfie çeken Danla Bilic'in bikinisinin fiyatı sosyal medyada gündeme geldi. Bikininin 3 bin TL olduğunu öğrenenler ünlü fenomene yorum yağdırdı.

Danla Bilic yeşil bikinisi ile dillerde! ’Göğüslerime silikon taktırdım’ diyen Danla, Hande Erçel’in de giydiği o bikiniye bakın e kadar ödedi

Göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.

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