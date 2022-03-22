Zuhal Topal şoktan şoka girdi! Yemekteyiz Canan yüzüne 8 farklı estetik yaptırdığını itiraf etti hepsini tek tek saydı! Paylaşımları ortaya çıktı
Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni haftada yeni yarışmacılarla devam ediyor. Bu hafta 3 kadın 2 erkeğin yarıştığı programda Canan Yoldaş Yılmaz adlı yarışmacı dikkat çekti. 1. gün yarışmacısı her şeyi ile günün en çok konuşulan ismi oldu. Masaya koyduğu 2 bin liralık çiçeği ile herkesi şaşırtan Yılmaz asıl şoku yaptırdığı estetikleri sayınca yaşattı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına Canan Yoldaş Yılmaz damga vurdu. Masasına 2 bin TL'lik çiçek koyan yarışmacı okların hedefi oldu. Bu haftanın adından en çok söz ettiren yarışmacısı olmaya aday isimlerin başında gelen 27 yaşındaki Canan Yoldaş Yılmaz ayrıca yüzüne yaptırdığı estetiklerle de çok konuşuldu. Sadece yüzünde tam 8 farklı işlem yaptırdığını itiraf eden yarışmacı herkesi şoke etti. İddialı yarışmacının sosyal meyda paylaşımları da olay oldu. İşte programı sallayan yarışmacı hakkında bilgiler ve İnstagram paylaşımları...
Bugünün yarışmacısı Canan Yoldaş Yılmaz oldu. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan yarışmacı 27 yaşında ve aslen Hakkarili.
Üniversite mezunu olan Yılmaz 11 yıldır bir hastanede hemşirelik yapıyor.
''YARDIMCIM VAR SERVİSE YARDIM ETSİN Mİ?''
Evinde yardımcı bulundurduğu söyleyen Canan Yoldaş Yılmaz konuklarını ağırlarken ''Yardımcım var servise yardım etsin mi etmesin mi?'' sorusunu yöneltince diğer yarışmacılardan ''Yardımcı olabilir ama puanına da yansır'' cevabını aldı.