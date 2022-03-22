Zuhal Topal şoktan şoka girdi! Yemekteyiz Canan yüzüne 8 farklı estetik yaptırdığını itiraf etti hepsini tek tek saydı! Paylaşımları ortaya çıktı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına Canan Yoldaş Yılmaz damga vurdu. Masasına 2 bin TL'lik çiçek koyan yarışmacı okların hedefi oldu. Bu haftanın adından en çok söz ettiren yarışmacısı olmaya aday isimlerin başında gelen 27 yaşındaki Canan Yoldaş Yılmaz ayrıca yüzüne yaptırdığı estetiklerle de çok konuşuldu. Sadece yüzünde tam 8 farklı işlem yaptırdığını itiraf eden yarışmacı herkesi şoke etti. İddialı yarışmacının sosyal meyda paylaşımları da olay oldu. İşte programı sallayan yarışmacı hakkında bilgiler ve İnstagram paylaşımları...