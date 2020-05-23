RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Survivor yeni bölümde sezonun en gergin günü yaşanacak... 4 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişilik Gönüllüler Takımı'na karşı dokunulmazlık için kıyasıya rekabet edecek. Survivor'ın son bölümünde, Ünlüler'in kaybettiği dokunulmazlık sonrasında ilk eleme adayı olan Yunus Emre Özden, Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler'in neredeyse hepsiyle kavga ediyor. Ancak en çok Ardahan Uzkanbaş ile geriliyor.

23.05.2020 11:52 - Son Güncelleme: 23.05.2020 11:52
Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 85'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. İkinci dokunulmazlık oyununa, yarışmacılar arasındaki tartışmalar damga vurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020'nin 85'inci bölümününde; ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı, yoksa gönüllüler mi kazanacak? Bunların cevabı bu akşam saat 20.00'den itibaren yanıt bulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Kritik dokunulmazlık oyununda iki takım arasında gerilim tırmanıyor. Tartışmaların doruğa çıkacağı oyunda Yasin ile Sercan arasında önceki bölümdeki atışma devam ediyor. Yunus Emre'nin sözü ile Gönüllüler takımını çok kızdırıyor ve Berkan ile Yunus Emre kavga etmeye çok yaklaşıyorlar.

Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Evrim'den Yasin'e: Bir level daha atladın, çoban olarak. 'Ben 20 kilo verdim' diyorlar. Karakteriniz zayıflamasın, vücudunuz zayıflasın.
Yasin'den Evrim'e: Hiç olmazsa laftan anlıyorlar.

Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Yasin'den Sercan'a: Bu yarışma bitene kadar birbirimizi alacağız. Söz ver, söz versene. Sana acırsam adam değilim!

Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Yunus Emre'den Barış'a: Ağzını açma, yumruğumu ağzına sokarım!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan flaş bekaret testi ve evlilik itirafı! Yeşilçam güzeli..
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan flaş bekaret testi ve evlilik itirafı! Yeşilçam güzeli..