Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım
Survivor yeni bölümde sezonun en gergin günü yaşanacak... 4 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişilik Gönüllüler Takımı'na karşı dokunulmazlık için kıyasıya rekabet edecek. Survivor'ın son bölümünde, Ünlüler'in kaybettiği dokunulmazlık sonrasında ilk eleme adayı olan Yunus Emre Özden, Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler'in neredeyse hepsiyle kavga ediyor. Ancak en çok Ardahan Uzkanbaş ile geriliyor.
23.05.2020 11:52
- Son Güncelleme: 23.05.2020 11:52
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 85'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. İkinci dokunulmazlık oyununa, yarışmacılar arasındaki tartışmalar damga vurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020'nin 85'inci bölümününde; ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı, yoksa gönüllüler mi kazanacak? Bunların cevabı bu akşam saat 20.00'den itibaren yanıt bulacak.
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