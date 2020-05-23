Survivor'da işler kızışıyor! Yunus Emre ve Ardahan karşı karşıya: Yumruğumu ağzına sokarım

Kritik dokunulmazlık oyununda iki takım arasında gerilim tırmanıyor. Tartışmaların doruğa çıkacağı oyunda Yasin ile Sercan arasında önceki bölümdeki atışma devam ediyor. Yunus Emre'nin sözü ile Gönüllüler takımını çok kızdırıyor ve Berkan ile Yunus Emre kavga etmeye çok yaklaşıyorlar.