RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Oğulcan Engin sebebiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan Seda Sayan Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçirdi. Hatta Türkiye'nin en çok estetik operasyon kadınlarından biri olabilir. Verdiği bir röportajda estetik konusunda açıklama yapan Seda Sayan'ın botoks ve dolgu hakkındaki açıklamaları çok konuşulacak türden. İşte Seda Sayan'ın o açıklamaları.

23.05.2020 12:25 - Son Güncelleme: 23.05.2020 12:25
Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

Karantina günlerini Bodrum'da geçiren Seda Sayan, bayram boyunca çok konuşulacak açıklamalar yaptı... Posta'nın haberine göre; karantina sürecinde kilo aldığını söyleyen Seda Sayan, hem güzellik hem de oğlu Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini de yorumladı. İşte Seda Sayan'ın açıklamaları.

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Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

Kilo alıp almadığı sorularına cevap veren Sayan şöyle yanıt verdi: "Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim."

Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

Karantinadan sonra yapacaklarını anlatan Seda Sayan, "Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur." dedi.

Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

Karantinayı Bodrum'daki evinde geçiren Seda Sayan, "Beyaz sirke, kolanya elimden düşmeyelerden. Duş başlıkları, kapı kolları sürekli sirkeyle ovuluyor." dedi.

Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

'EVLENMEDEN OLMAZ'

Oğlunun kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ile henüz tanışmadığını, araya koronavirüsün girdiğini söyleyen Seda Sayan 'Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, 'Anne, babaanne oluyorsun.' Ne tepki verirsiniz?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani."

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