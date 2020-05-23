Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı
57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Oğulcan Engin sebebiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan Seda Sayan Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçirdi. Hatta Türkiye'nin en çok estetik operasyon kadınlarından biri olabilir. Verdiği bir röportajda estetik konusunda açıklama yapan Seda Sayan'ın botoks ve dolgu hakkındaki açıklamaları çok konuşulacak türden. İşte Seda Sayan'ın o açıklamaları.
Karantina günlerini Bodrum'da geçiren Seda Sayan, bayram boyunca çok konuşulacak açıklamalar yaptı... Posta'nın haberine göre; karantina sürecinde kilo aldığını söyleyen Seda Sayan, hem güzellik hem de oğlu Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini de yorumladı. İşte Seda Sayan'ın açıklamaları.
'EVLENMEDEN OLMAZ'
Oğlunun kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ile henüz tanışmadığını, araya koronavirüsün girdiğini söyleyen Seda Sayan 'Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, 'Anne, babaanne oluyorsun.' Ne tepki verirsiniz?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani."