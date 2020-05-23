Seda Sayan'dan botoks itirafı: Botokslar, dolgular gitti bacım! Bu halleri olay yarattı

'EVLENMEDEN OLMAZ'

Oğlunun kız arkadaşı Ezgi Eyüboğlu ile henüz tanışmadığını, araya koronavirüsün girdiğini söyleyen Seda Sayan 'Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, 'Anne, babaanne oluyorsun.' Ne tepki verirsiniz?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani."