İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan flaş bekaret testi ve evlilik itirafı! Yeşilçam güzeli..

İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."