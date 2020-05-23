İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan flaş bekaret testi ve evlilik itirafı! Yeşilçam güzeli..
Şerife Perihan, bilinen adıyla Perihan Savaş, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses'le iki evlilikler Perihan Savaş çok özel açıklamalarda bulundu. 62 yaşındaki oyuncunun en çok dikkat çeken açıklaması ise 'çocuk gelin' açıklaması. Daha önce Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş hakkında da açıklamalarda bulunan Perihan Savaş'ın sözleri oldukça dikkat çekici.
İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."