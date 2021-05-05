Survivor’a veda eden Melis Sezer’in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer…
Survivor'a veda eden Melis Sezer'in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı… Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Türk millî tenisçi Melis Sezer, yarışmanın 17. haftasında adaya ve şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmadan elenen Melis Sezer'in özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…
05.05.2021 20:59
- Son Güncelleme: 05.05.2021 22:31
Böylece eleme adayları Merve, Melis ve Sergen oldu. Acun Ilıcalı bu 3 isim arasından en az SMS'i alan yarışmacının Melis Sezer olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Melis adaya veda etti.
"Gönüllüler ünlüleri yendi" Survivor Melis adaya veda etti!