RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor’a veda eden Melis Sezer’in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer…

Survivor'a veda eden Melis Sezer'in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı… Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Türk millî tenisçi Melis Sezer, yarışmanın 17. haftasında adaya ve şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmadan elenen Melis Sezer'in özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…

05.05.2021 20:59 - Son Güncelleme: 05.05.2021 22:31
Survivor’a veda eden Melis Sezer’in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer…

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS oylaması sonrası birinci olan isim ünlüler takımından İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban, potaya Melis Sezer'i gönderdi.

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Survivor’a veda eden Melis Sezer’in hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer…

Böylece eleme adayları Merve, Melis ve Sergen oldu. Acun Ilıcalı bu 3 isim arasından en az SMS'i alan yarışmacının Melis Sezer olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Melis adaya veda etti.

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Yarışmaya veda etmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasında yer alan Melis'in özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Melis Sezer'in yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Melis Sezer olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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