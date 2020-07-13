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Survivor'a veda eden isim Berkan oldu! Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk sosyal medya gündeminde...

Berkan Karabulut, Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken adaya veda eden isim oldu. Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazandığı Survivor'da bu hafta eleme adayları Berkan, Barış ve Yasin oldu. Survivor Dominik Finali son gününde yapılan elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Survivor Berkan, yarışmaya veda etti. Böylece Barış, Cemal Can ve Yasin şampiyonluk şansını sürdürdü. Başarılı performansı ile dikkat çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi ile fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. Survivor Berkan Karabulut'un, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Lale Zuzanna Onuk'un yaşı ise en çok merak edilenler arasında.

13.07.2020 09:43 - Son Güncelleme: 13.07.2020 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





