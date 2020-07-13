Survivor'a veda eden isim Berkan oldu! Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk sosyal medya gündeminde...
Berkan Karabulut, Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken adaya veda eden isim oldu. Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazandığı Survivor'da bu hafta eleme adayları Berkan, Barış ve Yasin oldu. Survivor Dominik Finali son gününde yapılan elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Survivor Berkan, yarışmaya veda etti. Böylece Barış, Cemal Can ve Yasin şampiyonluk şansını sürdürdü. Başarılı performansı ile dikkat çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi ile fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. Survivor Berkan Karabulut'un, sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'u her paylaşımında kalbine etiketlemesi sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile göz dolduran Lale Zuzanna Onuk'un yaşı ise en çok merak edilenler arasında.
SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK KAÇ YAŞINDA?
Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.