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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

13.07.2020 09:58 - Son Güncelleme: 13.07.2020 09:58
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...

Sosyal medya kullanıcıları Neslihan Atagül'ün gerçek abisini görünce şoke oldu. Kardeşleri benzerlikler yok artık dedirten cinsten. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ün benzerlikleri şaşırttı! Kardeşlerin güzelliği Rus anneden...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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