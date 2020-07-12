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Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!

Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali kadar eski sevgilileri de merak ediliyor. 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tuvana Türkay'ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. 9 yaşında reklam filmleri ile oyunculuk hayatına başlayan Tuvana Türkay, lisans eğitimini de bu alanda gerçekleştirdi. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Tuvana Türkay, son olarak Alper Potuk ile birliktelik yaşamış ancak bir küs bir barışık giden ilişkilerine 3. yılın sonunda noktayı koymuştu. Güzelliği ile dikkat çeken Tuvana Türkay'ın eski sevgilisinin, Sefirin Kızı dizisindeki başarılı oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte şaşırtan eski aşıklar...

12.07.2020 17:51 - Son Güncelleme: 12.07.2020 18:37
Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!

Tuvana Türkay ile Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'in eski sevgili olduğunu öğrenenler şoke oldu. Şimdilerde dizideki rol arkadaşı Tülin Yazkan ile aşk yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki Engin Akyürek'in eski sevgilisi Tuvana Türkay ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ve ünlülerin eski sevgilileri...

TUVANA TÜRKAY ESTETİKSİZ HALİ - TIKLA

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Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!

ACUN ILICALI

Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!

ACUN - ŞEYMA SUBAŞI (3. evliliği)

Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!
Tuvana Türkay Sefirin Kızı dizisinin oyuncusuyla... Eski aşıkları görenler şoke oldu!
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