Survivor Yunus Emre bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yunus Emre Özden’in memleketi...

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Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardığını dile getiriyor.