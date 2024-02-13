Survivor Yunus Emre bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Yunus Emre Özden’in memleketi...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor All Star 2024'te yaşadığı gerginliklerle dikkat çeken Yunus Emre Özden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1993 yılında dünyaya gelen fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. Özden hakkında en çok "Yunus Emre Özden aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Survivor Yunus Emre aslen nereliymiş...
2024 Survivor All Star'da rekabet tüm hızıyla devam ederken Yunus Emre Özden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?
Yunus Emre 1993 yılında dünyaya gelen Yunus Emre, 1.85 boyunda ve 82 kilo. Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardığını dile getiriyor.