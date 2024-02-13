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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i tanımak neredeyse imkansız! Hem son hali hem yeni mesleği şaşırttı!

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, yıllar sonra gündem oldu. Estetik ve verdiği kilolarla adeta bambaşka bir olan Şahin'in hem son hali hem de yeni mesleği çok konuşuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:54 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:54
Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i tanımak neredeyse imkansız! Hem son hali hem yeni mesleği şaşırttı! 1

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, değişimiyle uzun süre konuşuldu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i tanımak neredeyse imkansız! Hem son hali hem yeni mesleği şaşırttı! 2

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Şahin, son olarak yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i tanımak neredeyse imkansız! Hem son hali hem yeni mesleği şaşırttı! 3

Sedef Şahin yeni mesleğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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