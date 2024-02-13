Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i tanımak neredeyse imkansız! Hem son hali hem yeni mesleği şaşırttı!

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, yıllar sonra gündem oldu. Estetik ve verdiği kilolarla adeta bambaşka bir olan Şahin'in hem son hali hem de yeni mesleği çok konuşuldu. İşte detaylar...