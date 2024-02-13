Survivor Mustafa Kemal’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! 1 çocuk babası Mustafa Kemal Kurt’un evladının annesi meğer...

Survivor All Star 2024 sezonuna yedeklerden dahil olan Mustafa Kemal Kurt, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine 2018 All Star sezonunda da mücadele eden Survivor Mustafa Kemal'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası Mustafa Kemal'in özellikle eşi merak konusu oldu. 8 ay önce baba olan ünlü isim hakkında en çok "Mustafa Kemal Kurt'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Mustafa Kemal'in güzeller güzeli eşi...