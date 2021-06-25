Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021 şampiyonluk vakti geldi çattı Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Poyraz'ın adı bir aşk dedikodusuna daha karışmıştı. Yunanistan yarışmacılarından Carolina ile yakınlaşan Poyraz ilişkisine devam edecek mi merak konusu. Öte yandan Carolina'da boş durmuyor.

25.06.2021 16:53 - Son Güncelleme: 25.06.2021 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





