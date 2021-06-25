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Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021 şampiyonluk vakti geldi çattı Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Poyraz'ın adı bir aşk dedikodusuna daha karışmıştı. Yunanistan yarışmacılarından Carolina ile yakınlaşan Poyraz ilişkisine devam edecek mi merak konusu. Öte yandan Carolina'da boş durmuyor.

25.06.2021 16:53 - Son Güncelleme: 25.06.2021 16:53
Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

Mavi takım yarışmacısı Survivor'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biriydi. Sonunda da öyle oldu. Yiğit Alp Poyraz finale kalarak beklentiyi karşıladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

Poyraz'ın geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karışmıştı Survivor'da. Yunanistan yarışmacılarından Carolina ile yakınlaşmıştı.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

Carolina Jacqueline Kalyvas ve Yiğit Poyraz, Bahamalar ödülünde iyice yakınlaşmıştı.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

Carolina şimdilerde Yiğit Alp Poyraz'a destek mesajları atıyor.

Survivor Yiğit Poyraz çıka çıka bakın kim çıktı! Konseyde 'görmeden yapamıyorum' demişti düğmeye bastı! Sevgilisi ve öpücüklü kareler...

Survivor Yunanistan'a geçtiğimiz günlerde veda eden ve Poyraz ile arkadaşlıkları Survivor'da da çokça konuşulan Carolina'dan sürpriz bir hareket geldi.