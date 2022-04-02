RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Yağmur'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor'da! Nisa'ya kavgası olay olan Yağmur Banda'nın sevgilisi...

Survivor Yağmur'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor'da! Nisa'ya kavgası olay olan Yağmur Banda'nın sevgilisi...

Survivor 2022 All-star tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki sezonlar yarışmış yarışmacıların yer aldığı 2022 All-Star sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri Yağmur Banda oldu. Özellikle önce akşam takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı kavgadan sonra epey eleştirilen Yağmur Banda'nın sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Meğer Yağmur Banda'nın sevgilisi de gözlerimizin önün yanı Survivor'daymış. Bir süre önce adı Batuhan Karacakaya'yl aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda'nın gerçek sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı.

02.04.2022 17:10 - Son Güncelleme: 02.04.2022 17:10
Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor’da! Nisa’ya kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Son olarak takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı kavgayla sosyal medyanın gündemine damgasını vuran Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur Banda'nın sevgilsi de Survivor'dan çıkınca görenler gördüklerine inanamadı. İşte haberin tüm detayları...

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Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor’da! Nisa’ya kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Survivor yarışmacısı Yağmur Banda şu sıralar Nisa Bölükbaşı ile ettiği kavgayla gündeme geldi.

Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor’da! Nisa’ya kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Parkurda düşen Nisa, sunucu Murat Ceylan tarafından uyarıldı. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa sunucuyla tartışmaya giriyor ve oyunu yarıda bıraktı.

Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor’da! Nisa’ya kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemedi. Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor. Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor.

Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da Survivor’da! Nisa’ya kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Bu sözlere çok sinirlenen Nisa, "Ne dedin sen?" diyerek, Yağmur'un üzerine yürüdü.

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