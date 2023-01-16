Survivor Walison'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Önce reklamlar Masterchef sonra Survivor 2023 derken kim nereli merak edilen Walison...
Geçen sezon Survivor pek bekleneni verememişti... Bu sezona ünlüler-gönüllüler takımlarına bir de fenomenler dahil edildi... Gönüllüler takımında ise bir isim var ki epey tanıdık. O isim Walison Fonseca'dan başkası değil. Rol aldığı reklamlarda yakaladığı ivmeyi, katıldığı Masterchef'le perçinleyen Fonseca'nın yeni durağı Survivor 2023 oldu. Survivor'ın başlamasıyla hakkında pek çok detay merak edilen Fonseca'nın eşi de meğer bir sosyal medya fenomeniymiş. İşte detaylar...
16.01.2023 13:23 - Son Güncelleme: 16.01.2023 13:24
Survivor 2023'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri gönüllüler takımı yarışmacısı Walison Fonseca oldu. Brezilyalı olan yarışmacı aslında hepimizin yakından tanıdığı bir isim.
Amaya adında bir kızı olan Walison Fonseca tahmin edebileceğiniz üzere bir Türk kızıyla evli. O isim de Instagram pozlarıyla adeta bir fenomene dönüştü.