Survivor ünlüsünün son hali perperişan! Kelepçeli fotoğrafı... Acun'a küfür etmişti! Şimdi de bıçaklı gasptan yakalandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç küfür ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, son haliyle görenleri şaşırttı. Survivor yarışmasının 2011 sezonunda yarışan ve yarışmayla beraber hayatımıza giren Taner Tolga Tarlacı, dikkat çekici konuşması ve tavırlarıyla ekranın tanınan isimlerinden olmuştu. Survivor'un ünlü ismi şimdi de bıçaklı gasptan yakalandı. Son halini görenler ise tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...