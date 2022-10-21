Survivor ünlüsünün son hali perperişan! Kelepçeli fotoğrafı... Acun'a küfür etmişti! Şimdi de bıçaklı gasptan yakalandı!
Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, son haliyle görenleri şaşırttı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç küfür ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, son haliyle görenleri şaşırttı. Survivor yarışmasının 2011 sezonunda yarışan ve yarışmayla beraber hayatımıza giren Taner Tolga Tarlacı, dikkat çekici konuşması ve tavırlarıyla ekranın tanınan isimlerinden olmuştu. Survivor'un ünlü ismi şimdi de bıçaklı gasptan yakalandı. Son halini görenler ise tanıyamadı. İşte o fotoğraflar...
Kendisine 3T diyen yarışmacı, yarışma sonrasında Acun Ilıcalı'ya ağır sözler sarf ederek tartışma yaşamıştı. Daha sonrasında ülkemizde karıştığı suçlar nedeniyle emniyet güçleri tarafından aranmaya başlayan Taner Tolga Tarlacı ülkeden kaçtı. Güney Kıbrıs Rum Kesim'ine kaçan eski yarışmacı Güney Kıbrıs'tan çektiği videolarla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Paylaştığı videonun birkaçında ise Acun Ilıcalı'ya hakaret eden yarışmacı takipçilerini şok etti.
Aslen Kayserili olan ve 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim alan ismin sonrasında ailesiyle beraber Mersin'e taşındığı bilinmekteydi. 2005 senesinde de Kıbrıs'a yerleşen Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitim almıştı. Tarlacı'nın ayrıca Türkiye'de karıştığı suçlar nedeniyle yaşamını Güney Kıbrıs'ta sürdürmeye başladığı bilinmekteydi.
Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın 2022'nin Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Cezaevinde olduğu iddia edilen Tarlacı'nın kelepçeli son hali ise görenleri şaşırttı.