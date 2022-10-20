9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”
İmparator lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen günlerde Levent Dörter ile 8 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Çıtak'ın üç gelinlik giydiği düğün günlerce konuşulurken genç şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Çıtak'ın açık ilişkiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte Dilan Çıtak Dörter'in o açıklaması...
20.10.2022 23:06 - Son Güncelleme: 20.10.2022 23:06
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen Mayıs ayında sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ile Polat Yağcı taktı.
EVLENDİLER
Dilan Çıtak Tatlıses, geçen günlerde ise 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.