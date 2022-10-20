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Haberler Magazin 9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

İmparator lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen günlerde Levent Dörter ile 8 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Çıtak'ın üç gelinlik giydiği düğün günlerce konuşulurken genç şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Çıtak'ın açık ilişkiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte Dilan Çıtak Dörter'in o açıklaması...

20.10.2022 23:06 - Son Güncelleme: 20.10.2022 23:06
9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen Mayıs ayında sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ile Polat Yağcı taktı.

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9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

Kızını nişanlayan Tatlıses, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek basın mensuplarına takıldı ve şunları söyledi: "Her babaya ne sorulursa sorulsun, böyle bir günde 'Mutluyum' der.

9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz"

9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

EVLENDİLER
Dilan Çıtak Tatlıses, geçen günlerde ise 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

9 gün önce evlenmişti! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’den ‘açık ilişki’ açıklaması! “Bir tanesi yetmiyorsa...”

Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

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