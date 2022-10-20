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Haberler Magazin Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim ile başrolü üslenen Ercan Kesal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 17 yıl önce meslektaşı Nazan Kesal ile nikah masasına oturan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ercan Kesal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ercan Kesal'ın memleketi...

20.10.2022 22:25 - Son Güncelleme: 20.10.2022 22:25
Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

Aldatmak dizisinde canlandırdığı Ali Sezai karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

2005 yılında meslektaşı Nazan Kesal ile nikah masasına oturan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

İnternet kullanıcıları, "Ercan Kesal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

Kesal'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aldatmak’ın Ali Sezai’si Ercan Kesal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Nazan Kesal’ın gelin gittiği memleket...

İşte başta Ercan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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