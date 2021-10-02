Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın yeni sevgilisi Tuvana Türkay mı? Instagram’da kalpler havalarda uçuşuyor

2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Pınar Tartan'la ilişkisini sonlandıran Murat Ceylan'ın adı oyuncu Tuvana Türkay'la anılıyor.