Survivor Sercan Yıldırım’dan bomba itiraf! Çekinmeden anlattı duyan inanamadı ‘Çaktırmadan fotoğraflarını çekip...’
Survivor Sercan Yıldırım'dan bomba itiraf! Survivor yarışmasıyla gündemde olan Sercan Yıldırım, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı atarak kız arkadaşı Nihan Yönel'i ailesinden isteyen Yıldırım, sevgilisiyle tanışma hikayesinden Survivor All Star yarışmasına kadar birçok konu hakkında konuştu. Sercan Yıldırım'ın "Çaktırmadan Nihan'ın fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim" sözleri ise dikkat çekti. İşte Sercan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...
Survivor yarışmasıyla gündemde olan Sercan Yıldırım, birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı atarak kız arkadaşı Nihan Yönel'i ailesinden istedi.
Program sırasında saç ektirdiği yönündeki haberleri doğrulayan Yıldırım, Survivor All Star yarışmasına ise düğünden sonra gideceğini söyledi.
Nihan Yönel ile tanışma hikayesinden de bahseden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim"
"SURVIVOR ALL STAR'A GİDECEĞİM"
Nihan Yönel'in yoga stüdyosu açtığını ve kendisinin de o dönem yoga eğitimi almak istediğini belirten Yıldırım, Instagram'dan yazıp görüşmeye başladıklarını aktardı.