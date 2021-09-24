Survivor Sercan Yıldırım’dan bomba itiraf! Çekinmeden anlattı duyan inanamadı ‘Çaktırmadan fotoğraflarını çekip...’

Nihan Yönel ile tanışma hikayesinden de bahseden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim"