Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...
Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince soluğu savcılıkta aldı! Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile geçtiğimiz günlerde Şişli'de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark etti. Zemin katta oturan çift, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti.
10.10.2021 09:44
- Son Güncelleme: 10.10.2021 09:44