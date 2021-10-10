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Haberler Magazin Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince soluğu savcılıkta aldı! Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile geçtiğimiz günlerde Şişli'de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark etti. Zemin katta oturan çift, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti.

10.10.2021 09:44 - Son Güncelleme: 10.10.2021 09:44
Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur’un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince soluğu savcılıkta aldı!

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Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur’un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Katıldığı TV yarışmalarıyla ünlenen Semih Öztürk, eşi ile ikamet ettiği evinin gözetlendiğini belirterek savcılığa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, sapığı bulmak için çalışma başlattı.

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur’un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile ikamet ettiği evinin kişi ya da kişiler tarafından gözetlendiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu...

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur’un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Olay şöyle gelişti: Zemin katta oturan çift, evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili, herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Survivor Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur’un zor anları! Gözetlendiklerini fark edince...

Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşini uzun süre dışarıdan gözetlediği belirlendi.

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