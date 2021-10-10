Hande Erçel'in otelde ortaya çıkan görüntüleri magazine bomba gibi düştü! Dünyanın en güzel kadını seçilmişti meğer yıllar önce...
Hande Erçel'in otelde ortaya çıkan görüntüleri magazine bomba gibi düştü! Dünyanın en güzel kadını seçilmişti meğer yıllar önce yoluna manken olarak devam etmeye karar veren Erçel, henüz 15 yaşındayken Kartal'da bir AVM'de düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve bu yarışmada birinci seçilmiş. Daha sonra Beylikdüzü'nde bir otelde düzenlenen 'Miss Civilization of Turkey' yarışmasında da birinci olan Erçel'in sosyal medyaya sızan görüntüleri kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.
10.10.2021 10:19
- Son Güncelleme: 10.10.2021 10:37
Hande Erçel'in otelde ortaya çıkan görüntüleri magazine bomba gibi düştü! Dünyanın en güzel kadını seçilmişti meğer yıllar önce de güzeller içinden birinci çıkıp gelmiş...
Oyuncu Kerem Bürsin ile rol aldığı dizide aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel'in keşfedilme hikayesi ortaya çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Hande Erçel 2021 Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 1. gelerek günlerce magazin gündeminde yerini almıştı.