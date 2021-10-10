Bensu Soral’la boşanmaya karar veren Hakan Baş’ın panik gecesi! O isimle parti çıkışı yakalanınca...

İKİSİ DE PANİK YAPTI!

Objektiflere yakalanan ünlü iş adamı ve Selin Genç, panik yaşadı. Arabayı kenara çekip aşağı inen Baş, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi birşey yok aramızda" dedi. Simge İnce ise "Hakan çok yakın arkadaşım. Beni Edis'in evine götür diye rica ettim. Şimdi Edis'in evine gidiyoruz. Bizi takip edebilirsiniz" dedi. İkilinin panik halleri ise kafa karıştırdı.