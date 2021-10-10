Bensu Soral'la boşanmaya karar veren Hakan Baş'ın panik gecesi! O isimle parti çıkışı yakalanınca...
Bensu Soral'la boşanmaya karar veren Hakan Baş'ın panik gecesi! O isimle parti çıkışı yakalanınca ne yapacağını şaşıran iş adamı, önce gaza bastı ardından kırmızı ışıkta inerek açıklama yapmaya çalıştı. Oyuncu Bensu Soral ile evliliğindeki sorunlarla gündeme gelen ve son olarak boşanma kararı aldıkları ileri sürülen ünlü çiftten Hakan Baş, geçtiğimiz gece Nişantaşı'nda bir kadın ile birlikte objektiflere takıldı.İhanet haberleri ile gündeme gelen ve aralarında öyle bir sorun olmadığını ifade eden ikiliden önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmiş, sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Güzel oyuncu Bensu Soral'la evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve adı sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Hakan Baş, önceki gece faka bastı. 2018 yılında evlendiği ünlü oyuncu Bensu Soral'la evlerini ayırdıkları iddia edilen iş adamı, önceki gece aralarında popçu Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Baş'ın burada bir kadınla samimi halleri dikkat çekti.
İKİSİ DE PANİK YAPTI!
Objektiflere yakalanan ünlü iş adamı ve Selin Genç, panik yaşadı. Arabayı kenara çekip aşağı inen Baş, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Hanımefendi ile öyle düşündüğünüz gibi birşey yok aramızda" dedi. Simge İnce ise "Hakan çok yakın arkadaşım. Beni Edis'in evine götür diye rica ettim. Şimdi Edis'in evine gidiyoruz. Bizi takip edebilirsiniz" dedi. İkilinin panik halleri ise kafa karıştırdı.