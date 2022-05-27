Survivor Sema'nın eski eşi de ünlü çıktı bakın kim! Survivor'da parkurlarda esip gürleyen Sema Aydemir'in oğlunun babası...
Survivor 2022 All-Star'da ikizi Seda Ocak'la rakip takımlarda yarışarak, Survivor tarihinde bir ilke imzasını atan başarılı yarışmacı Sema Aydemir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Son olarak Ayşe Yüksel'le yaşadığı gerginlikle adından söz ettiren Sema Aydemir'in eski eşi hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Sema Aydemir'in oğlu Aliş'in babası...
27.05.2022 16:07 - Son Güncelleme: 27.05.2022 16:07
Parkur performansı bir yanda girdiğ polemiklerle de adından söz ettiren Sema Aydemir hakkında pek çok detay merak ediliyor.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
35 yaşındaki Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil eden Aydemir, Heptatlon branşında boy gösterdi ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti.
Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı.