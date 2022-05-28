Amber Heard'ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp'in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymiş
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakırken, Depp'in Heard hakkında söyledikleri de kafaları karıştıran cinsten. Ancak ortaya çıkan yeni bir detay her şeyi değiştirecek cinsten.
28.05.2022 16:45 - Son Güncelleme: 28.05.2022 16:47
Son dönemlerde hep birlikte en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Johnny Depp ve Amber Heard davası. Boşanmalarının ardından Johnny Depp eski eşi Heard'e iftira davası açmıştı.
Amber Heard'ün boşanma sırasında da öne sürdüğü en büyük iddiası Johnny Depp'in kendisine fiziksel şiddet uyguluyor olmasıydı.