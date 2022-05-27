Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı
Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu, görenler Yeşilçam güzeli Filiz Akın sandı. Saçlarını kestirip platin rengine boyatan 43 yaşındaki Selen Görgüzel son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni şarkısını duyuran ünlü isme adeta yorum yağdı. İşte son haliyle adından söz ettiren Selen Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı yeni imajı.
27.05.2022 15:21 - Son Güncelleme: 27.05.2022 15:21
Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Yeşilçam güzeli Filiz Akın sandı.
Yıllar içindeki değişimi merak konusu olan Selen Görgüzel'in eski hali de çok konuşulanlar arasına girdi.