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Haberler Magazin Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu, görenler Yeşilçam güzeli Filiz Akın sandı. Saçlarını kestirip platin rengine boyatan 43 yaşındaki Selen Görgüzel son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeni şarkısını duyuran ünlü isme adeta yorum yağdı. İşte son haliyle adından söz ettiren Selen Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı yeni imajı.

27.05.2022 15:21 - Son Güncelleme: 27.05.2022 15:21
Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Yeşilçam güzeli Filiz Akın sandı.

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Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel ayrılık sonrası bambaşka biri oldu.

Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

İmaj değiştiren Selen'in yeni tarzı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Selen'i görenler Fliz Akın'a benzetti. Kimileri ünlü ismi beğenirken kimileri ise eleştirdi.

Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir değişti pir değişti tarzı yıktı geçti! Sarışın oldu görenler Filiz Akın sandı

Yıllar içindeki değişimi merak konusu olan Selen Görgüzel'in eski hali de çok konuşulanlar arasına girdi.

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