Survivor Seda’dan Yağmur’a şefkat Nisa’ye kötek ’resmen çifte standart’ Kardeşi Sema’yla yaşadığı sorunlardan sonra şimdi de...

Şimdi ise kaosun ve entrikanın asla bitmediği Survivor All Star'da, Seda yine gündem olacak bir harekete imza attı. İzleyiciler Seda'yı iki yüzlülük ve algı yapmakla suçladı. Seda, Yağmur ve Nisa'nın yaptığı 'aynı' davranışlara farklı tepkiler vermesi nedeniyle iki yüzlülük ile suçlanmaya başlandı.