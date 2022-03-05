Survivor Seda'dan Yağmur'a şefkat Nisa'ye kötek 'resmen çifte standart' Kardeşi Sema'yla yaşadığı sorunlardan sonra şimdi de...
Survivor en güçlü kadın yarışmacılarından 2'si ikiz kardeş. Tabi ki o isimler Seda Ocak ve Sema Aydemir. Survivor'a ilk olarak katılan isim Sema Aydemir'di. 1 yıl sonra ise ikiz kardeşi Seda Ocak katıldı. O dönem Panorama sunucu olan Sema Aydemir'in kardeşini eleştirmesi de takdir toplamıştı. Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde ise ikiz kardeşler, iki farklı takımda birbirlerine rakip oldu. Aralarında bir küslük olduğu bile düşünüldü. Özellikle de tepkilerin odağında Seda Ocak var. Şimdi ise oyun sırasında aynı davranışta bulunan iki takım arkaşı hakkında farklı konuşmalarıyla tepki çekti.
Survivor All Star'ın rakip ikiz kardeşlerinden Seda Ocak, daha önce ikizi Sema Aydemir'e olan davranışları sebebiyle tepki çekmişti. Şimdi ise oyun sırasında aynı davranışta bulunan iki takım arkaşı hakkında farklı konuşmalarıyla tepki çekti.
Survivor All Star'ın en çok tartışılan ismi Seda Ocak, ikiz kardeşi Sema Aydemir'e olan tavırlarıyla sosyal medyanın tepkisini toplamıştı.
Sema Aydemir ikiz kardeşiyle yarışmanın çok zor olduğunu söylemiş, hatta birçok kişinin 'Acaba yarışmadan mı çekilecek?' diye düşünmesine neden olan açıklamalar yapmıştı.
Şimdi ise kaosun ve entrikanın asla bitmediği Survivor All Star'da, Seda yine gündem olacak bir harekete imza attı. İzleyiciler Seda'yı iki yüzlülük ve algı yapmakla suçladı. Seda, Yağmur ve Nisa'nın yaptığı 'aynı' davranışlara farklı tepkiler vermesi nedeniyle iki yüzlülük ile suçlanmaya başlandı.
Bireysel oynayan yarışmacılar birleşme partisine kalmak için kıyasıya mücadele etti. Bu isimlerden birisi ise Yağmur. Yağmur, performansının düşük olması sebebiyle morali bozuluyor ve son sayılarda çubuğu rastgele atmaya başlıyor. Sayıyı kazanamayınca Seda destek gösteriyor ve 'Kaderde yokmuş' dedi.