Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın mirasını kime bıraktı?
Bodrum'da solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Akrep Nalan olararak bilinen pop müzik sanatçısı Füsun Nalan Açın için bugün ilçede tören düzenlenecek. Açın'ın cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Müzisyenlik kariyerinin dışında, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle de efsaneleşen, 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçının mirasını kime bıraktığı da ortaya çıktı.
05.03.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.03.2022 10:42
Sanat camiasını yıkan son dakika... 'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.