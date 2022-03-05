Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...
Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...
05.03.2022 12:03 - Son Güncelleme: 05.03.2022 12:03