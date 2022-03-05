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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...

05.03.2022 12:03 - Son Güncelleme: 05.03.2022 12:03
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ve Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı Onur Seyit Yaran arasında şaşırtıcı bir bağ olduğu ortaya çıktı.

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Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Ekranlarda boy gösteren iki yetenekli isim, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Batuhan Karacakaya son olarak katıldığı Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Onur Seyit Yaran ise rol aldığı Kardeşlerim dizisiyle çok konuşuluyor.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan hakkında gerçek şoke etti! Bunu kimse bilmez meğer kardeş...

Batuhan Karacakaya ve Onur Seyit Yaran'ın aynı lisede eğitim aldığı ortaya çıktı.

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