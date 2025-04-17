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Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, geçen günlerde İtalya tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele vermişti. Ünlü isimden beklenen paylaşım geldi. Karatay, sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak aşkını ilan etti.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:42
Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, geçen günlerde İtalya tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele vermişti.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Dünyaca ünlü Kolezyum'un önünde poz veren Nefise, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış ve yapılan yorumlar arasındaki kalp emojisi dikkat çekmişti.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

'Aşk' notuyla kırmızı kalplerin yer aldığı yoruma, Nefise'nin de 'Minnoks' yazarak kalp emojisi ile cevap verdiği görülmüştü. Bu yorumlaşmanın ardından Nefise Karatay ve Veysel Damir'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

İLAN-I AŞK!

Karatay'dan ise hamle gecikmedi. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak aşkını ilan etti.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

İtalya'ya tatile giden Karatay, sevgilisiyle romantik karelerini paylaştı ve sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

İşte o paylaşım...

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

NE OLMUŞTU?

Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş"