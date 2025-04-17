Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum.

Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş"