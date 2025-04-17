Survivor şampiyonu Nefise Karatay’dan ilan-ı aşk! Gizemli sevgilisini daha fazla saklayamadı

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, geçen günlerde İtalya tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele vermişti.
Dünyaca ünlü Kolezyum'un önünde poz veren Nefise, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış ve yapılan yorumlar arasındaki kalp emojisi dikkat çekmişti.
'Aşk' notuyla kırmızı kalplerin yer aldığı yoruma, Nefise'nin de 'Minnoks' yazarak kalp emojisi ile cevap verdiği görülmüştü. Bu yorumlaşmanın ardından Nefise Karatay ve Veysel Damir'in aşk yaşadığı iddia edildi.
İLAN-I AŞK!
Karatay'dan ise hamle gecikmedi. Sosyal medya hesabında sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaparak aşkını ilan etti.
NE OLMUŞTU?
Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum.
Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş"