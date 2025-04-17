Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

1962 yılında tiyatro hayatına başlayan Şevket Altuğ, kariyerinin ilerleyen yıllarında beyazperde de rol almaya başladı ve Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi birçok sevilen filmde oynadı.

Dizi oyunculuğu da yapan Altuğ, özellikle Perihan Abla'daki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleri ile hafızalara kazındı.

Başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren 82 yaşında olan usta oyuncu, bu kez son haliyle gündem oldu.

Son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer alan Altuğ, uzun zaman sonra görüntülendi. Şevket Altuğ'u gören hayranları büyük mutluluk yaşadı.