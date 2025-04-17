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Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi Yeşilçam'ın sevilen filmlerinde rol alan Şevket Altuğ, özellikle Perihan Abla'daki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleriyle de hafızalara kazındı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu, son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer aldı. Şimdilerde 82 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Usta sanatçının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:36
Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

1962 yılında tiyatro hayatına başlayan Şevket Altuğ, kariyerinin ilerleyen yıllarında beyazperde de rol almaya başladı ve Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi birçok sevilen filmde oynadı.

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Dizi oyunculuğu da yapan Altuğ, özellikle Perihan Abla'daki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleri ile hafızalara kazındı.

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren 82 yaşında olan usta oyuncu, bu kez son haliyle gündem oldu.

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer alan Altuğ, uzun zaman sonra görüntülendi. Şevket Altuğ'u gören hayranları büyük mutluluk yaşadı.

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Altuğ'u gören sevenleri usta sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam'ın 82 yaşındaki yıldızının son haline ise yorum yağdı.

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

İşte Şevket Altuğ başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Perran Kutman

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Perran Kutman

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Şener Şen

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Şener Şen

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Türkan Şoray

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Türkan Şoray

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

ŞEVKET ALTUĞ

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

ŞEVKET ALTUĞ

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

ŞEVKET ALTUĞ

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Gülşen Bubikoğlu

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Gülşen Bubikoğlu

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Ediz Hun

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Ediz Hun

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Hülya Koçyiğit

Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son haline bakın

Hülya Koçyiğit