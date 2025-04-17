Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokulu, İpek Karapınar, Kadir Doğulu, Ecem Uzun gibi oyuncuların yer aldığı Küçük Sırlar'da Ayşegül ve Heves karakterlerini canlandıran Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, 15 yıl aranın ardından bir araya geldi.