SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Küçük Sırlar'da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

2010 yılında ekrana gelen Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül ve Heves karakterlerini canlandıran Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, 15 yıl aranın ardından bir araya geldi. Yıllar sonra buluşan ünlü oyuncular, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İşte Merve Boluğur ve Dilara Öztunç'un o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:22
Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokulu, İpek Karapınar, Kadir Doğulu, Ecem Uzun gibi oyuncuların yer aldığı Küçük Sırlar'da Ayşegül ve Heves karakterlerini canlandıran Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, 15 yıl aranın ardından bir araya geldi.

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

2 sezon süren dizide birlikte rol alan Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, yıllar sonra gerçekleştirdikleri buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

O anları Instagram hesabından yayınlayan Merve Boluğur, paylaşımına kalp emojisiyle "Kavuştay" notunu düştü.

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Art arda paylaşımlarda bulunan Boluğur, Dilara Öztunç geçmiş yıllara ait karelerini de takipçileriyle paylaştı. Boluğur, eski karelerinden birine "Yaşlandık mı?" notunu ekledi.

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Dilara Öztunç ise o paylaşımları kendi sosyal medya hesabında yayınladı.

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

İşte Merve Boluğur'un Dilara Öztunç ile yaptığı o paylaşımlar...

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Merve Boluğur ve Dilara Öztunç

Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Merve Boluğur ve Dilara Öztunç