Küçük Sırlar’da rol alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç 15 yıl sonra buluştu: Yaşlandık mı?

Kadrosunda Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokulu, İpek Karapınar, Kadir Doğulu, Ecem Uzun gibi oyuncuların yer aldığı Küçük Sırlar'da Ayşegül ve Heves karakterlerini canlandıran Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, 15 yıl aranın ardından bir araya geldi.
2 sezon süren dizide birlikte rol alan Merve Boluğur ile Dilara Öztunç, yıllar sonra gerçekleştirdikleri buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
O anları Instagram hesabından yayınlayan Merve Boluğur, paylaşımına kalp emojisiyle "Kavuştay" notunu düştü.
Art arda paylaşımlarda bulunan Boluğur, Dilara Öztunç geçmiş yıllara ait karelerini de takipçileriyle paylaştı. Boluğur, eski karelerinden birine "Yaşlandık mı?" notunu ekledi.
Dilara Öztunç ise o paylaşımları kendi sosyal medya hesabında yayınladı.