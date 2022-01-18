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Haberler Magazin Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl'a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun'un yeni sevgilisinden olay yorum! 'Bu nasıl ilişki ağı'

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl'a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun'un yeni sevgilisinden olay yorum! 'Bu nasıl ilişki ağı'

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl oldu, Şeyma Subaşı ve Acun'un yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan peş peşe yorum geldi. Sosyal medya onları konuşuyor, 'Bu nasıl ilişki ağı' yorumları havada uçuştu. Survivor Panorama'da Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can sunucu olarak yer alıyor. Kübra Açıl'ın sunucu olmasına olumsuz tepkiler yağarken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan gelen destek dikkat çekti.

18.01.2022 12:54 - Son Güncelleme: 18.01.2022 13:00
Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl’a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun’un yeni sevgilisinden olay yorum! ’Bu nasıl ilişki ağı’

'BU NASIL İLİŞKİ AĞI'

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl'a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun'un yeni sevgilisinden olay yorum!

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Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl’a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun’un yeni sevgilisinden olay yorum! ’Bu nasıl ilişki ağı’

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı ile arasının çok iyi olduğu biliniyor. Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da eski eşin ablasıyla yakın arkadaş...

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl’a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun’un yeni sevgilisinden olay yorum! ’Bu nasıl ilişki ağı’

Bu arkadaşlık işe de yansıdı. Ilıcalı aldığı yeni kararla Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra AçılSurvivor Panorama'da moderatör yaptı.

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl’a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun’un yeni sevgilisinden olay yorum! ’Bu nasıl ilişki ağı’

Kübra Açıl'ın moderatör olması Survivor izleyicisini mutlu etmedi. Çoğu takipçi "Olmamış", "Ne alaka", "Yakışmamış", "Başarısız" yorumlarında bulundu.

Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl’a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun’un yeni sevgilisinden olay yorum! ’Bu nasıl ilişki ağı’

Kübra Açıl'a ilk destek kardeşi Şeyma Subaşı'dan geldi. Subaşı paylaşımında "Gurur duyuyorum" dedi.

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