İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı! Gülşen'in konser kıyafetine bir tepki de Işın Karaca'dan geldi
İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı! Gülşen'in konser kıyafetine bir tepki de Işın Karaca'dan geldi... Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşen'in son sahne kostümü sosyal medyada İzzet Yıldızhan'ın sözlerine cevap olarak değerlendirildi. Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti. Gülşen'e gelen tepkiler arasında en dikkat çeken isimler Ebru Polat ve Seren Serengil olmuştu. Son olarak Işın Karaca, meslektaşı Gülşen'in önceki gece giydiği kostümü eleştirerek, "Bu kadarı fazla" yorumunda bulundu.
18.01.2022 13:14
- Son Güncelleme: 18.01.2022 13:19
İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı! Gülşen'in konser kıyafetine bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Gülşen'in sahne kıyafetine Ebru Polat Seren Serengil gibi isimlerden tepki gelmişti. Işın Karaca da sessizliğini bozdu
Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.