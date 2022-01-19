Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu 'ama çıtayı kaldırmayalım' Biz onu böyle bilmezdik
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı en çokta Esra Ruşan'a yaradı. Daha önce Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım Sensin, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda yer alan 39 yaşındaki güzel oyuncu asıl patlamasını Masumlar Apartmanı ile yaptı. Yaşından çok çok genç gösteren Esra Ruşan son olarak Instagram'ında yaptığı paylaşımlarla gündemde. Üstsüz pozlar veren Esra Ruşan kısa bir süre sonra da büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...
19.01.2022 10:51
- Son Güncelleme: 19.01.2022 10:54