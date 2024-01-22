Survivor Özgür'ün eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! "Şuursuzlar" çıkışıyla olay yaratan ve Turabi'yle kapışan Özgür...

Katıldığı ilk Survivor'da gerek performansı gerekse gösterdiği karakterle izleyicinin takdirini kazanan Özgür Tetik, yarışmanın final koltuğuna Nefise Karatay'la birlikte oturmuş, şampiyonluğu Nefise'ye kaptırmıştı. Bu sezonda da Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Tetik, yaşına rağmen gösterdiği performansla gençleri cebinden çıkarıyor. Önceki akşam yapılan konseyde adı eleme potasına yazılan Tetik, Turabi ve yakın arkadaşlarına "Şuursuzlar" çıkışında bulunmuş, Turabi ile ufak bir atışma yaşamıştı. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Tetik'in eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.