18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Ömer'in Reşat'ı Barış Falay'ın ilk görüşte aşık olduğu büyük aşkı bakın kim! Meğer...

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Melike Güner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Aslen Balıkesirli olan 51 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Falay'ın "İlk görüşte aşık oldum" dediği 18 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Barış Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nda da rol alan kendisi gibi oyuncu eşi ve tanışma hikayeleri...
Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ FALAY KİMDİR?
9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Barış Falay, babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Falay, çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye ile yaşadı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel'de "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandıran ve bu karakterle beğeni toplayan Falay, son olarak Ömer dizisinde Reşat rolüyle izleyici karşısına çıktı.