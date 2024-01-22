18 yıllık eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Ömer'in Reşat'ı Barış Falay'ın ilk görüşte aşık olduğu büyük aşkı bakın kim! Meğer...

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Melike Güner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Aslen Balıkesirli olan 51 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Falay'ın "İlk görüşte aşık oldum" dediği 18 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Barış Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nda da rol alan kendisi gibi oyuncu eşi ve tanışma hikayeleri...