Hande Yener'in kulis paylaşımı olay oldu "Yaş kaç Hande?" Anlattıklarıyla herkesi duygulandıran Hande Yener...

'İki Deli', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Alt Dudak', 'Naber', 'Şansın Bol Olsun', 'Yalanın Batsın' ve daha nicesiyle yıllarca müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, bu kez kulis paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yener'in paylaşımını görenler "Yaş kaç Hande?" yorumunu yapmadan edemedi.
23 yıllık kariyerinde birçok hit şarkısına imza atan Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla herkesi duygulandırmıştı Hande Yener. 17 yaşında evden kaçtığını söyleyen Yener şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şirketlerle görüşmeye gittim geldim. Saçma sapan tekliflerle karşılaştım. Bir hayal kırıklığı oldu, ben albüm yapamayacağım herhâlde dedim.
Çünkü ya bizim malımız olacaksın ya da yapmıyoruz albümü diyorlar. Diyorum ki ne demek malınız olmak ya? Erkek arkadaşın olmayacak biz hangi işe dersek oraya gideceksin, ne giyin derse onu giyeceksin diyorlar.