Survivor Öykü Çelik’ten İsmail Balaban açıklaması! İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili son gelişmeler…

Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" diye devam etti.