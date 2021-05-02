Survivor Öykü Çelik’ten İsmail Balaban açıklaması! İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili son gelişmeler…
Gündemdem düşmeyen olayla ilgili gelişmeler devam ediyor ve Survivor Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması geldi. Günler öncesinde iletişim ödülünü kazanan Ünlüler aileleriyle telefonda konuşurken şoke eden bir olay yaşanmıştı ve İsmail Balaban'ın annesi nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili önemli açıklamalar yapmış veryansın etmişti. "Onun adını ağzına alma" sözleri herkesi şoke etmişti. Bu olaydan sonra sular durulmadı ve birbiri arkasına gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor'dan elenen Öykü Çelik de konu hakkında düşüncelerini paylaştı. İşte detaylar…
Gündemdem düşmeyen olayla ilgili gelişmeler devam ediyor ve Survivor Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması geldi. Günler öncesinde iletişim ödülünü kazanan Ünlüler aileleriyle telefonda konuşurken şoke eden bir olay yaşanmıştı ve İsmail Balaban'ın annesi nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili önemli açıklamalar yapmış veryansın etmişti. "Onun adını ağzına alma" sözleri herkesi şoke etmişti. Bu olaydan sonra sular durulmadı ve birbiri arkasına gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor'dan elenen Öykü Çelik de konu hakkında düşüncelerini paylaştı. İşte detaylar…
Survivor Öykü Çelik İsmail Balaban ve nişanlısının durumuna yönelik bomba açıklamalar yaptı. Magazin gazetecilerinin sorduğu soruları yanıtlayan Çelik kendisinin o durumda olmasında neler yapabileceğinden bahsetti. Peki İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili son gelişmeler neler? Daha önce olay nasıl patlak vermişti, neler olmuştu? Gündemde büyük yankı uyandıran ve hala çok konuşulan, gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği İsmail Balaban ile nişanlısı ile ilgili detayları haberimizde derledik.
Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" diye devam etti.
"Siz yaşasaydınız yarışmayı bırakıp, dönmeyi düşünür müydünüz?" sorusuna Çelik, "Yıkılırdım. Yarışmayı terk edeyim diye bir şey olmazdı. Yarışmayı terk etme gibi bir şansınız yok. Bu arada düşüncelerimi söylüyorum sadece. Ne olduğunu öğreneyim, müdahale edeyim ya da sadece barışmak adına değil, ne olduğunu bilmek adına.