Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok iddia! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken şimdi de çocuk istismarı...

Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok iddia! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken şimdi de çocuk istismarı ile gündeme gelen ikili arasında gerilim devam ediyor. Boşanmak üzere olduğu eşiyle olaylı bir süreç yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, şok iddialarda bulundu. "Çocuklarım, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldı." diyen Emre Aşık'ın sözleri şaşırttı. Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın birbirleri hakkındaki akılalmaz suçlamaları ise yeniden gündeme geldi...

02.05.2021 14:21 - Son Güncelleme: 02.05.2021 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





