Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok iddia! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken şimdi de çocuk istismarı...
Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok iddia! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken şimdi de çocuk istismarı ile gündeme gelen ikili arasında gerilim devam ediyor. Boşanmak üzere olduğu eşiyle olaylı bir süreç yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, şok iddialarda bulundu. "Çocuklarım, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldı." diyen Emre Aşık'ın sözleri şaşırttı. Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın birbirleri hakkındaki akılalmaz suçlamaları ise yeniden gündeme geldi...
02.05.2021 14:21
- Son Güncelleme: 02.05.2021 14:47
Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok iddia! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken şimdi de çocuk istismarı gündemde... Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç, hapis cezasına çarptırılmıştı.
İkili arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Emre Aşık, çocuklarının, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku dolu videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü.
Yağmur Sarnıç hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da soruşturma başlatıldı.
Daha önce de Yağmur Aşık'ın kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı" sözleriyle şok etmişti.
Eski futbolcu Emre Aşık'ın, sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile çekilmeli boşanma süreci devam ediyor. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.