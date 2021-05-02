Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...

Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kaldığı ortaya çıktı. Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler 'photosop' sandı ancak gerçek hiç de öyle değil... 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti. Şimdilerde dumping sendorumu hastalığı ile savaşan Serengil, vücudunda 4 kg yağ kaldığını açıkladı ve çirkin yorumlara isyan etti.

02.05.2021 13:40 - Son Güncelleme: 02.05.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





