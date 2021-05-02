RAMAZAN İMSAKİYE
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Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...

Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kaldığı ortaya çıktı. Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler 'photosop' sandı ancak gerçek hiç de öyle değil... 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti. Şimdilerde dumping sendorumu hastalığı ile savaşan Serengil, vücudunda 4 kg yağ kaldığını açıkladı ve çirkin yorumlara isyan etti.

02.05.2021 13:40 - Son Güncelleme: 02.05.2021 13:44
Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...

Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı ancak gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış... İşte sosyal medyada ortaya çıkan gerçek!

Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...

49 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta 15 yıl önce eski basketbolcu Kerem Tunçeri (41) ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıklamasıyla gündem olmuştu.

Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...
Seren Serengil'in son halini görenler 'photoshop' sandı gerçek kahretti! Git gide eriyen Seren Serengil'in vücudunda 4 kg yağ kalmış...