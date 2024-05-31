Survivor Ogeday bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte Ogeday Girişken’in memleketi...

Survivor All Star 2024 sezonunda mücadele eden Ogeday Girişken'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Ogeday Girişken aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Survivor Ogeday'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ogeday Girişken'in memleketi...
Survivor All Star 2024 sezonunda mücadele eden Ogeday Girişken'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVIVOR OGEDAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.
Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı.