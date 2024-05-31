Mert Yazıcıoğlu ile Kerem Bürsin'in tatilde! İkilinin tekne pozu sosyal medyayı salladı! Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla yakın dostu Kerem Bürsin ile tatile çıktı. İkilinin tekne pozu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Kerem Bürsin ile Mert Yazıcıoğlu'nun tatil pozu...
'Aşk 101', 'Karagül' ve 'İyi Oyun' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşuldu.
Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Yazıcıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Yazıcıoğlu'nun özellikle yakın dostu Kerem Bürsin'e gönderme yaptığı bir paylaşımı uzun süre gündem de yer aldı.