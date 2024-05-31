Mert Yazıcıoğlu ile Kerem Bürsin tatilde! İkilinin tekne pozu sosyal medyayı salladı! “Tek rakibim Kerem Bürsin” demişti...

Mert Yazıcıoğlu ile Kerem Bürsin'in tatilde! İkilinin tekne pozu sosyal medyayı salladı! Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla yakın dostu Kerem Bürsin ile tatile çıktı. İkilinin tekne pozu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Kerem Bürsin ile Mert Yazıcıoğlu'nun tatil pozu...