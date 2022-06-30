Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı'nın gerçek memleketi meğer...
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 All-Star'ın finalistlerinden biri olarak uzun bir aradan sonra finale kalan ilk kadın oldu. Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir başka Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le aşk yaşıyor. Nisa Bölükbaşı hakkında araştırma yapanlarsa aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...
30.06.2022 11:54 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:54