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Haberler Magazin Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı'nın gerçek memleketi meğer...

Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı'nın gerçek memleketi meğer...

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 All-Star'ın finalistlerinden biri olarak uzun bir aradan sonra finale kalan ilk kadın oldu. Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir başka Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le aşk yaşıyor. Nisa Bölükbaşı hakkında araştırma yapanlarsa aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...

30.06.2022 11:54 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:54
Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı’nın gerçek memleketi meğer...

Survivor 2022 All-Star'da finale kalan Nisa Bölükbaşı günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı’nın gerçek memleketi meğer...

Hakkında araştırma yapanlar Çek Cumhuriyeti doğumlu olduğu bilinen Nisa Bölükbaşı'nın aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Nisa Bölükbaşı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı’nın gerçek memleketi meğer...

ALİŞAN

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya gelen Alişan aslen Bingöllüdür.

Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı’nın gerçek memleketi meğer...

NUSRET GÖKÇE

Erzurum

Survivor Nisa bakın aslen nereli çıktı herkes Çekyalı sanıyordu! Olay kadın Nisa Bölükbaşı’nın gerçek memleketi meğer...

EBRU ŞAHİN

Antalya

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